İşte Benim Stilim yarışmacısı Pınar kimdir sorusu, 2025 sezonunu yakından takip eden izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Tarzı ve sahne duruşuyla dikkat çeken Pınar, yarışmanın en merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Pınar kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI PINAR KİMDİR?

19 Aralık doğumlu olan Pınar Deniz, 22 yaşında ve Yay burcudur. 1.77 boyunda ve 57 kilo olan Deniz, fiziği ve tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri oluyor. TV ve sinema ödülleri bulunan Deniz, 6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasında birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

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