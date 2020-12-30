İstanbulspor-Adana Demirspor maçı canlı izle! İstanbulspor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler! İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün başlayacak maçlardan birisi İstanbulspor - Adana Demirspor maçıdır. Peki İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İstanbulspor-Adana Demirspor maçı canlı izle! İstanbulspor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler!

TFF 1. Lig'de ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün başlayacak maçlardan birisi İstanbulspor - Adana Demirspor maçıdır. Peki İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İstanbulspor-Adana Demirspor maçı canlı izle! İstanbulspor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler! İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır. İstanbul'da oynanacaktır. Bu maç 9. haftanın erteleme maçıdır.

İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

Alperen, Melih, Wellington, Atchom, Ali, Onur, Uygar, Rroca, Levent, Abazaj, İbrahim

ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ:

Zubas, Okan, Tayyib, Chedjou, Mehmet Uslu, Hasan, Traore, Gökhan, Yunus, Emircan, Mehmet Akyüz

İSTANBULSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı oynandığı zaman sitemizde takipte kalabilirsiniz.