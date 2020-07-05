İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti
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İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti

Koronavirüs vakalarının yüzde 54'ünün tespit edildiği İstanbul'da, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar sahillere ve plajlara akın etti. Oldukça kalabalık olan plajlarda maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

05.07.2020 17:06 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:46

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kentte yaşayanlar sahillere ve plajlara akın etti. Oldukça kalabalık olan plajlarda sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. Maske kullanımının da görülmediği plajdaki kalabalık saatler ilerledikçe daha da artmaya başladı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI YOK SAYILDI

30 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle İstanbullular soluğu sahil ve plajlarda aldı. En kalabalık günlerinden birini yaşayan Şile Sofular Köyü Kurcadere Plajı'nda sosyal mesafe ve maske kuralı yok sayıldı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti

Kaynak: DHA

Manşet

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