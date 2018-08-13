İstanbullu Gelin, Yeni Sezona Usta Oyuncu Meral Çetinkaya İle Giriş Yapıyor

Yeni sezonda sürpriz isimlerin kadroya dahil edileceği İstanbullu Gelin'de önemli karakterle ekranlara gelecek oyuncu belli oldu.

DİZİYE İKİ YENİ KARAKTER KATILACAK

Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş'un yönetmen koltuğuna oturduğu. Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve Salih Bademci gibi sevilen oyuncuların rollerine devam edeceği diziye yeni sezonda ilk etapta 2 yeni karakterin katılacağı öğrenildi.

USTA OYUNCU MERAL ÇETİNKAYA KADROYA DAHİL EDİLİYOR

Karakterlerden biri Aslı Enver ve Özcan Deniz'in kızları Yaz olacak. Yaz rolünü canlandıracak yeni bir yıldız keşfetmek için şu günlerde arayış sürüyor. Dizinin yeni sezondaki diğer önemli karakteri için de yapım şirketinin usta oyuncu Meral Çetinkaya ile imza aşamasında olduğu ortaya çıktı.