İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2) - Haberler

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İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

GEÇİŞLERE KONTROLLÜ İZİN Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, TEM ve D-100 yolunda TIR ile kamyonların geçişlerine kontrollü olarak izin verildi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (DHA) - GEÇİŞLERE KONTROLLÜ İZİN

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, TEM ve D-100 yolunda TIR ile kamyonların geçişlerine kontrollü olarak izin verildi. Sürücüler, İstanbul yönüne doğru ilerlemeye başladı. TEM yolunun Çayırova Şekerpınar gişelerinin önünde araç kuyruğu gözlendi.

İSTANBUL'DAN KOCAELİ'NE TIR VE KAMYON GEÇİŞİ YAPILMAYACAK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle alınan önlemi açıkladı. Vali Yavuz, "Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi neticesinde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle, Kocaeli'ye İstanbul ve Anadolu istikametinden TIR ve kamyon trafiğine saat 14.00'ten itibaren izin verilmeyecektir" dedi.


İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

TEM Otoyolu, Çayırova, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Haberler

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