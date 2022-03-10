İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

ÇAYIROVA, KOCAELİ (DHA) - GEÇİŞLERE KONTROLLÜ İZİN

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, TEM ve D-100 yolunda TIR ile kamyonların geçişlerine kontrollü olarak izin verildi. Sürücüler, İstanbul yönüne doğru ilerlemeye başladı. TEM yolunun Çayırova Şekerpınar gişelerinin önünde araç kuyruğu gözlendi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle alınan önlemi açıkladı. Vali Yavuz, "Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi neticesinde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle, Kocaeli'ye İstanbul ve Anadolu istikametinden TIR ve kamyon trafiğine saat 14.00'ten itibaren izin verilmeyecektir" dedi.