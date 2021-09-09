İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
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İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre bugünden itibaren yurdun kuzeybatısında 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü etkisini azaltacak olan yağışlar, hafta başından itibaren geri dönecek. İstanbul da sağanak yağışlardan etkilenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya başlayacak olan yağışlar İstanbul'da da kendini gösterecek. 3 gün boyunca yurdun batı kesimlerinde sürecek olan yağışla birlikte hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek. Önümüzdeki 5 günde İstanbul'da sadece pazar günü yağış beklenmiyor.

SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak

Tahminlere göre rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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