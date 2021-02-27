İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması: Hedefimiz, en düşük risk grubu
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması: Hedefimiz, en düşük risk grubu

27.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:53
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması: Hedefimiz, en düşük risk grubu

Tüm gözler 1 Mart'ta geçilecek normalleşme sürecindeyken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Yerlikaya mesajında, "Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Bugünlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: En düşük risk grubu" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde bir yılın sonuna yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında 1 Mart itibari ile normalleşme sürecinin başlayacağını duyurmuştu. Buna göre iller, çeşitli kriterlere göre değerlendirilip "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" olarak kategorilere ayrılacak; kısıtlamalar buna göre esnetilecek.

"BUGÜNLERE SABIR VE ANLAYIŞLA GELDİK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da tüm gözlerin çevrildiği 1 Mart'tan önce Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Yerlikaya, mesajından şu ifadelere yer verdi: "Sevgili İstanbullular! Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz. Bugünlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: En düşük risk grubu. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması: Hedefimiz, en düşük risk grubu

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