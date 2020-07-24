İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk fotoğrafını paylaştı Ayasofya'nın ibadete yeniden açılışı ile kılınacak ilk namaz öncesi, Vali Yerlikaya iç mekanın son halini paylaştı. Ayasofya cami içi olarak ilk kez görüldü. Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da paylaşıldı. Ayasofya Camii nerede?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika paylaşımı geldi. Vali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİ KAYA HATIRLATTI

Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, "Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

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