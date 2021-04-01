İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza! Sürüklenen gemi yürekleri ağza getirdi
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İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza! Sürüklenen gemi yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Panama bandralı River Elbe isimli yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Boğazda demir atan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nda bir kuru yük gemisinin makine arıza nedeniyle sürüklendiğini, yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10.45'te Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Kılavuz kaptanımız gemiye çıkarılmış olup gerekli kontroller yapılmaktadır. Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır" denildi.

İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza! Sürüklenen gemi yürekleri ağıza getirdi

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama ise şu ifadeler yer aldı: "Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü'nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir."

İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza! Sürüklenen gemi yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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