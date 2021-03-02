İstanbul Valiliği'nden normalleşme sürecinde 'mesai saati' düzenlemesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelge doğrultusunda, İstanbul'da yeni kontrollü normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri açıklandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 08.30-16.30 ARASI ÇALIŞACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda saat 07.00'de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerinin saklı kalmasına, ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, kararın uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verildi.''

MESAİ SAATLERİ NORMALE DÖNDÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından da "Sevgili İstanbullular, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz. Hedefimiz İstanbul'umuzun Boğaz'ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi. İlimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır" paylaşımında bulundu.