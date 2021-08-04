İstanbul Valiliği'nden Beykoz'daki orman yangınına ilişkin açıklama
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İstanbul Valiliği'nden Beykoz'daki orman yangınına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Valiliği'nden Beykoz'daki orman yangınına ilişkin açıklama Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği'nden Beykoz'daki orman yangınına ilişkin açıklama

İSTANBUL - Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. Açıklamada yangının söndürüldüğü ve 300 metrekarelik alanın yanmış olduğu belirtildi.

Beykoz saat 13.04'te Tokatköy Yuşa Tepesi civarında ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği basın açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada "Bugün saat 13.04'te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden Beykoz'daki orman yangınına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden Beykoz'daki orman yangınına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden Beykoz'daki orman yangınına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden Beykoz'daki orman yangınına ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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