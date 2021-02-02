İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar nedeniyle dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise...
02.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:10
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar nedeniyle dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar nedeniyle dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy