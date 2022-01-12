İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Haberler
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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Kartal Aydos Ormanını kaplayan beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen Kar, öğle saatlerinde yağmaya başladı. Kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

AYDOS ORMANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan evlerin çatıları ve bazı araçların üzeri karla kaplandı. Zaman zaman yağış daha arttı. Oluşan kartpostallık görüntü kameraya yansıdı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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