İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen Kar, öğle saatlerinde yağmaya başladı. Kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

AYDOS ORMANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan evlerin çatıları ve bazı araçların üzeri karla kaplandı. Zaman zaman yağış daha arttı. Oluşan kartpostallık görüntü kameraya yansıdı.