Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

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İstanbul'da akademisyenler yaptıkları araştırma sonucu, şehrin uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı. Kanalizasyon atıklarının izlendiği araştırmanın sonuçlarına göre şehirde en çok kullanılan uyuşturucu madde esrar oldu. İstanbul'un New York'tan sonra en çok uyuşturucu kullanan ikinci şehir olduğu belirlendi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Adli Bilimler ve Adli Tıp Enstitüsü akademisyenleri Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Dr. Selda Mercan, Merve Kuloğlu Genç'in 'Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi' başlıklı projelerinin sonuçları ortaya çıktı.

DERGİDE YAYIMLANDI

Sözcü'nün haberine göre Water Research Dergisi'nde yayınlanan 'İstanbul'da Geçici-Zamana Bağlı Yasadışı Uyuşturucu, Alkol Ve Tütün Eğilimlerinin Araştırılması: 14 Arıtma Tesisinin Atık Su Analizi' başlıklı makale, analiz edilen atık su üzerinden İstanbul'daki uyuşturucu kullanım oranına ilişkin önemli bilgiler verdi. Araştırma geçen yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemlerini kapsıyor.

PİLOT ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bağımlılıkların denetlenebilmesi ve önlenmesi için proje kapsamında kurulan Atık Su Analiz Laboratuvarı'nda 2018 yılında da Beyoğlu ve Çatalca ilçelerinde pilot çalışma gerçekleştirildi. Bölgeden 1 litre civarında örnek toplandı. Seçilen atık su kolektörlerine kanalizasyon suyundan örnek almak üzere özel olarak üretilen numune toplama cihazları yerleştirildi. Farklı zamanlarda alınan numuneler laboratuvarda analiz edildi. Numuneler AB'nin uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezi (EMCDDA) tarafından akredite edilmiş İtalya Milano'daki Mario Negri Enstitüsü'ne gönderilerek tekrar incelendi.

İSTANBUL İKİNCİ SIRADA

Dünya şehirleri ile İstanbul'daki uyuşturucu kullanımı da karşılaştırıldı. Buna göre esrar kullanımında birinci sırada Barcelona, ikinci sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul eroin kullanımında da ikinci sırada yer alıyor. Birinci sırada ise New York var. İstanbul kokain kullanımında alt sıralarda yer alıyor.

İSTANBUL'DA EN ÇOK ESRAR KULLANILIYOR

Çalışma verilerinde İstanbul'da esrar, eroin, kokain, amfetamin, metamfetamin, ekstazi kullanım oranları ile dünya ülkeleri arasındaki farklar analiz edildi. Araştırmaya göre İstanbul'da en fazla kullanılan uyuşturucu türü esrar, en az tüketilen ise amfetamin olarak belirlendi. Kenevir bitkisinden elde edilen ve psikoaktif etkiler yaratan esrarın, genellikle Avrupa yakasında daha yoğun kullanıldığı tespit edildi.

İşte en çok esrar kullanılan ilçeler:

Silivri

B.Çekmece

Avcılar

Çatalca

Bağcılar

Beylikdüzü

Bahçelievler

Esenyurt

Bakırköy

Arnatuvköy

Silivri

Başakşehir

EROİN KULLANIMI AVRUPA YAKASINDA YOĞUN

Esrardan sonra en çok tüketilen uyuşturucu çeşidi ise eroin. Oldukça güçlü bağımlılık yapıcı ve ölümcül olabilen eroinin kullanımı da Avrupa yakasında daha yoğun.

İşte en çok eroin kullanılan ilçeler:

Esenyurt

Avcılar

Bakırköy

Arnavutköy

Uyarıcı ve halüsinasyon özellikli psikoaktif sentetik madde metamfetamin kullanımında ise başka ilçeler göze çarpıyor. İşte en çok metamfetamin kullanılan ilçeler:

Beylikdüzü

Esenyurt

Avcılar'ın bir bölümü

Başakşehir

ANADOLU YAKASINDA EKSTAZİ KULLANIMI YOĞUN

Anadolu yakası ise Avrupa yakasından farklı. Araştırma, bu yakada en çok ekstazi kullanıldığını gösteriyor.

İşte en çok ekstazi kullanılan ilçeler:

Üsküdar

Ataşehir

Ümraniye

Maltepe

Çekmeköy

Sancaktepe

HAFTA SONU KULLANIM ARTIYOR

Analizlere göre Çatalca'da en çok rastlanan uyuşturucu metamfetamin, Beyoğlu'nda esrar oldu. Hafta sonu Çatalca'da kullanım miktarının arttığı, Beyoğlu'nda esrar kullanımı düşüp kokain kullanımı arttığı belirlendi.



İşte en çok kokain kullanılan ilçeler: