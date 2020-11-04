İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde binlerce kişinin yaşadığı Elmalıkent Mahallesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; bölge 'riskli' olarak kayıtlara geçti.