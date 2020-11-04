İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi

04.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:08

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde binlerce kişinin yaşadığı Elmalıkent Mahallesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; bölge 'riskli' olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi

RİSKLİ ALAN NEDİR?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesinin ç fıkrasında Riskli Alan; "Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan" olarak tanımlanmıştır.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi


İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi
Haber Yorumları (1)
CENGİZ: ooo ağaoğluna yeni bir rant kapısı mı açılıyor yoksa. . fırsatları değerlendirin. .
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