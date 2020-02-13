İstanbul'un Tiyatroları, Seslerini Tiyatro Kooperatifi'nde birleştirdi!

13.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:46

Yönetim kurulu başkanlığını Iraz Yöntem'in, başkan yardımcılığını Yeşim Özsoy'un üstlendiği kooperatifin yönetim kurulu Ersin Umut Güler, Mert Fırat ve Muharrem Uğurlu'dan oluşuyor.

Tiyatro sektöründeki üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesine ve profesyonelleşmesine katkı sağlamayı amaçlayan kooperatif, "Tiyatrolarda SGK ve Vergi Teşvikleri, Güncel Mevzuat Değişiklikleri" konulu seminerle 2020 yılı etkinliklerine başladı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Caner Altuntaş ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şenol Karakaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, teşvik türleri, vergi düzeni, e-arşiv/e-fatura düzeni gibi mali konularda bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: Bültenler