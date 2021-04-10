İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda gözü dönmüş sapık, parkta yürüyen kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti. Güpegündüz dehşet anları kameralara yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu'nda bulunan Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda meydana gelen olayda, genç kadın, arkasından gelen sapık tarafından önce elle taciz edildi.

BIÇAKLA TACİZ ETTİ

Daha sonra bıçağını çeken sapık, genç kızı zorla öpmeye çalıştı. Genç kız direnince de boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Korkunç görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Parkı gören bir vatandaşın cep telefonundan çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan korkunç görüntüler, büyük tepki topladı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 9 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 9 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 8 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 8 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
UĞUR SEZGİN: Polisleri boşuna meşgul etmeyin nasıl olsa denetimliden cıksar
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 19:13:12. #1.15#
title