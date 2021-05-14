İstanbul'un İlk Müslüman Mezarları çalınıyor

İstanbul'un ilk kez kuşatılmasında şehit olan Müslüman askerlerin naaşlarını bulunduğu mezarlık harabeye dönerken mezarlıkta bulunan tarihi taşlar da çalınıyor.

İstanbul'un ilk kez kuşatılmasında şehit olan Müslüman askerlerin naaşlarını bulunduğu mezarlık harabeye dönerken mezarlıkta bulunan tarihi taşlar da çalınıyor.

Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Mezarlığı'nın bakımsızlıktan durumu içler acısı halde. İstanbul'un bilinen ilk Türk Müslüman Mezarlığı olan yerde İstanbul'u Yıldırım Beyazid döneminde kuşatan askerlerin naaşları bulunuyor. Ancak harabeye dönenen mezarlıkta taşlarının çoğu çalınmış veya harap olmuş durumda. Bazı mezar taşlarının kavuklarının yerleri değiştirilip başkalarını üzerine konulmuş. Mezar taşlarının çoğu ortadan ikiye ayrılmış bazıları ise toprak altına gömülmüş durumda. Havadan görüntülenen tarihi mezarlığın son durumu gözler önüne serildi.

"Mezardaki tarihi taşlar uzun süre çalındı"

Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi'nde bulunan mezarlık bakımsızlıktan taşların kırılıp parçalandığını ifade eden Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Burası İstanbul'daki ilk Müslüman Türk Mezarlığıdır. Anadolu Hisarı Mahallesi İstanbul'da ilk Türk yerleşiminin olduğu mahalle olduğu için arkamızda bulunan Anadolu Hisarı Mezarlığı şehirdeki ilk Müslüman Türk mezarlığı oluyor. Yıldırım Beyazid döneminde iki defa yapılan İstanbul kuşatmasında şehit olan Osmanlı askerleri buradaki mezarlığa defnedildi. Cumhuriyet döneminde atıl kalan mezardaki tarihi taşlar uzun süre çalındı. Şu anda mezarlığın hali çok kötü durumdadır. Taşlar çalınmış olsa bile naaşlar altta yatıyor. Burada bizden saygı bekleyen ecdadımız var. Burada bakımsızlığın zirve noktası yaşanıyor. Bakım yapılmazsa kalan taşlarda eriyip gidecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı