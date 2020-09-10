İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun
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İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun

Yetiştirilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek bir kez daha vahşet saçtı. Bu kez İstanbul Beşiktaş'ta görüntülenen Pitbull saldırısında hedef, bir sokak kedisiydi. Sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpek, kediyi parçalarken görüntülendi. Saldırının önüne geçmeye çalışan çevredekilerden "Köpeği vurun" önerisi gelmesiyse şaşırttı.

10.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:31

Beşiktaş'ta sahibinin ağızlıksız bir şekilde gezintiye çıkardığı pitbull cinsi köpek, sokak kedisini vahşice parçaladı. Sahibinin, köpeğin kediyi bıraktırmaya çalışması boşa çıkarken çevredekiler "köpeği vurun" diyerek olaya müdahale etmeye çalıştı.

İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpek, Ihlamurdere Caddesi'nde bir kediyi yakaladı. Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan sahibi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

"KÖPEĞİ VURUN"

Sahibi bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalıştı ancak kurtaramadı. Sahibinin defalarca yumruk ve tokat attığı, vatandaşların ise tekmelediği köpek kediyi bir türlü bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay esnasında vatandaşlardan birinin "köpeği vurun" demesi de kan dondurdu. Köpek sahibi tarafından çekilip götürülerek oradan uzaklaştırıldı.

Yetiştirilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek

İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (19)
KORAY: vallahi belimde silahım olsa o köpeği gözümü kırpmadan vurur sahibinide yarım saat döverdim
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ABARTMA TOZU: Köpeğin diline kan deydi, bu köpek daha iflah olmaz önüne geleni tutmaya kalkar. İtlaf edilmesi caizdir.
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ALİ: Nasıl bir aptalsın kardeşim, sorumsuzca bu cins köpeği ağızlık olmadan dışarı çıkarıyorsun yetmiyor sahip çıkamıyorsun kediyi bu köpeğe kaptırıyorsun (insanda olabilirdi) buda yetmiyor kediyi kurtarmak yerine halen telefonla uğraşıyosun pes valla
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