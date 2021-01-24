İstanbul'un göbeğinde kemerle birbirlerine girdikleri anlar kamerada

İstanbul Mecidiyeköy'de iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tekme, yumruk ve kemerle birbirine girdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, ayrılan taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda geçtiğimiz Salı günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kemerlerin çekildiği kavgada darbe alan biri yere yığıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR