İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İstanbul Küçükçekmece'de karşı komşu tarafından kaydedilen görüntülerde, çocukların işkenceye uğradığı iddia edildi. Babanın, çocukları tava asarak dövdüğü belirtilen video, kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, harekete geçen polis ekipleri baba, 2 çocuğu ve annelerini karakola götürdü. Ailenin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Atatürk mahallesi Dinar Sokak'ta karşı komşu tarafından çekildiği iddia edilen görüntülere göre çocuklara ağır şiddet uygulandığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bir adamın balkon kapısını hızlıca kapattığı görülüyor. Bu sırada video çeken komşuların ise, "Bu görüntüleri polise vermeyecek miyiz? Çocuğu ayağından tavana asarak, dövüyor" dediği duyuldu.

POLİS EKİPLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Çocuğunu tavana asarak döven babayı komşuları polisi arayarak şikayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen baba T.K'yi 2 çocuğunu ve annesini karakola götürdü. Ailenin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

"UZUN SÜREDİR BÖYLE TARTIŞMALAR YAŞANIYOR"

Olayı görüntüleyen komşu Hasan Kum, annesinin "size ne karışmayın" diyerek kendilerine tepki gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Terasta beklerken bir çocuk çığlığı duydum. Karşı tarafta yaşayan Suriyeli aileden bir çocuğu feci bir şekilde dövdüğünü fark ettim. İple tersten asıp o şekilde şiddet uyguluyordu. Bunun üzerine bağırdım arkadaşa neden böyle yaptığını sordum. Annesi içerinden çıktı size ne siz karışmayın dedi. Çocuğuna kızabilirsin ama öyle bir şiddet uygulayamazsın dedim. Sonra baba dışarı çıktı kapıyı kapattılar. Güvenlik güçlerine haber verdik. En kısa zamanda polisler geldi. Uzun süredir bu binada böyle tartışmalar oluyor ama böyle bir şiddeti ilk kez gördüm"

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
Sokağa adım atan pişman! İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 derece, daha da artması bekleniyor
Sokağa adım atan pişman! İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 derece, daha da artması bekleniyor
Bir garip dolandırılma hikayesi daha! 13 bin mağdur var, şirket önünde toplanıp gösteri yaptılar
Bir garip dolandırılma hikayesi daha! 13 bin mağdur var, şirket önünde toplanıp gösteri yaptılar
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Acun Ilıcalı Zeynep Bastık
Spor Balotelli Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 00:32:34. #1.14#

title