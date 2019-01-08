İstanbul'un En Büyük Açıkhava Müzik Festivali "MilyonFest İstanbul" Sürprizlerle Geliyor!

İstanbul'un En Büyük Açıkhava Müzik Festivali "MilyonFest İstanbul" Sürprizlerle Geliyor!

İstanbul'da bugüne dek yapılmış en büyük açık hava müzik festivali olma özelliği taşıyan MilyonFest İstanbul bu yıl 1-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

İstanbul'un En Büyük Açıkhava Müzik Festivali

Yüzdeyüz müzik ve eğlenceyle Kral Pop Tv ile Milyon Tv Medya sponsorluklarıyla düzenlenecek festivalde Mazhar Fuat Özkan'dan Şebnem Ferah'a; Athena'dan Duman'a yıldız isimlerin yer alacağıçalışmaların tüm hızıyla devam ettiği festivale dair sürprizler çok yakında duyurulacak.

MilyonFest İstanbul/ 1-4 Ağustos 2019

Mazhar Fuat Özkan

Şebnem Ferah

Athena

Duman

Ceza

Manga

Cem Adrian

Feridun Düzağaç

Pamela

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Adamlar

Sena Şener

Deniz Tekin

Umut Kuzey

Aslı Gökyokuş

Kaynak: Bültenler
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