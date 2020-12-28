İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı

İstanbul Çatalca'da bulunan çöp dağları, doğaya verilen tahribatı gözler önüne serdi. Molozdan çekyata kadar pek çok farklı atığın olduğu yerlerde köylüler hayvanlarını otlatmaya götürüyor. Ağaç dallarının bile çöplerle kaplı olduğu yerin görüntüleri yürekleri sızlattı.

Terkos Gölü'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede Çatalca'da bulunan çöp dağları 'bu kadarına pes' dedirtti. İnsanın doğaya verdiği tahribatın büyüklüğü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Çöp dağlarında moloz, çekyat, araba lastiği gibi bir çok farklı atık bulunuyor.

HAYVANLAR OTLUYOR

Çöplerin doğaya verdiği zararın yanı sıra çevrede yaşayan köylülerin hayvanları da buraya otlamaya geliyor. Burada otlayan hayvanlardan elde edilen gıda ürünleri ise doğal olarak satılıp sofralara yerleşiyor.

AĞAÇ DALLARI BİLE ÇÖPLERLE KAPLI

İnsanların vahşice doğaya verdiği zarar görenlerin yüreğini sızlattı. Çekilen görüntülerde ağaçların dalları ve çevresi çöp ve plastik atıklarla kaplandığı görüldü.

İşte çöp dağlarından fotoğraflar:









Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ