İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

İski'den yapılan açıklamaya göre, münzevi terfi merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelere 11 saat süreyle su verilemeyecek. Kesintinin yaşanacağı ilçeler ise Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Güngören ve Gaziosmanpaşa olacak.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahalleleri; Bayrampaşa Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri; Esenler Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri; Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi; Güngören Gençosman ve Sanayi mahalleleri.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet