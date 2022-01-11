İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

İSKİ, yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında İstanbul'un Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Güngören ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İski'den yapılan açıklamaya göre, münzevi terfi merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelere 11 saat süreyle su verilemeyecek. Kesintinin yaşanacağı ilçeler ise Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Güngören ve Gaziosmanpaşa olacak.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahalleleri; Bayrampaşa Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri; Esenler Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri; Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi; Güngören Gençosman ve Sanayi mahalleleri.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Esenyurt'ta silahlı kavga

Esenyurt'ta silahlı kavga

 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title