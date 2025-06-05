İstanbul ÜMRANİYE elektrik kesintisi! 5 Haziran Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ümraniye elektrik kesintisi listesi! 5 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Haziran günü İstanbul Ümraniye ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ümraniye elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Ümraniye elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Ümraniye elektrik kesintisi AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 5 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
MADENLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MADENLER, ARAFAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATAKENT, DİCLE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATAKENT, ÇAMSAKIZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.