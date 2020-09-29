İstanbul'u dolu vurdu, vatandaşlar araçlarına koştu

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışıyla birlikte vatandaşlar da ellerindeki battaniyelerle araçlarını korumak için mücadele verdiler.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle özellikle Anadolu Yakası'nda zor anlar yaşandı. Üsküdar Bulgurlu'da kaydedilen görüntülerde vatandaşlar ellerine aldıkları battaniyelerle araçlarını dolunun vereceği zarardan korumak için mücadele ettiler.

AVRUPA'DA SEL ANADOLU'DA DOLU

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.