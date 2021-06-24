İstanbul'u Dinliyorum şiiri - Orhan Veli Kanık İstanbul'u Dinliyorum şiiri
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İstanbul'u Dinliyorum şiiri - Orhan Veli Kanık İstanbul'u Dinliyorum şiiri

İstanbul'u Dinliyorum şiiri - Orhan Veli Kanık İstanbul'u Dinliyorum şiiri
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Orhan Veli Kanık'in İstanbul'u Dinliyorum şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. İstanbul'u Dinliyorum şiiri Orhan Veli Kanık tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte İstanbul'u Dinliyorum şiiri - Orhan Veli Kanık İstanbul'u Dinliyorum şiiri

İstanbul'u Dinliyorum şiiri Orhan Veli Kanık'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "İstanbul'u Dinliyorum" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Orhan Veli Kanık İstanbul'u Dinliyorum şiiri

İSTANBUL'U DİNLİYORUM

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Kuşlar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Başımda eski alemlerin sarhoşluğu

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;

Dinmiş lodosların uğultusu içinde

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir yosma geçiyor kaldırımdan;

Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.

Bir şey düşüyor elinden yere;

Bir gül olmalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;

Alnın sıcak mı, değil mi, bilmiyorum;

Dudakların ıslak mı, değil mi, bilmiyorum;

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından

Kalbinin vuruşundan anlıyorum;

İstanbul'u dinliyorum.

Orhan Veli Kanık

Kaynak: Antoloji.com - Orhan Veli Kanık İstanbul'u Dinliyorum şiiri

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İstanbul'u Dinliyorum şiiri - Orhan Veli Kanık İstanbul'u Dinliyorum şiiri - Haberler
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