İstanbul'u Dinliyorum şiiri - Orhan Veli Kanık İstanbul'u Dinliyorum şiiri

Orhan Veli Kanık'in İstanbul'u Dinliyorum şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. İstanbul'u Dinliyorum şiiri Orhan Veli Kanık tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte İstanbul'u Dinliyorum şiiri - Orhan Veli Kanık İstanbul'u Dinliyorum şiiri