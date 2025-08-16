İstanbul TUZLA su kesintisi! 16-17 Ağustos İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul TUZLA su kesintisi! 16-17 Ağustos İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Tuzla ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ağustos İstanbul Tuzla su kesintisi saatleri...

Tuzla su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

TUZLA SU KESİNTİSİ

İSKİ Tuzla su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: EVLİYA CELEBİ MAH.

Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.08.2025 12:49:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 16:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

