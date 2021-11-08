İstanbul trafiğini sis vurdu! İlk iş gününde yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul trafiğini sis vurdu! İlk iş gününde yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
İstanbul trafiğini sis vurdu! İlk iş gününde yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. E-5 üzerindeki yoğun sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe E-5 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul trafiğini sis vurdu! İlk iş gününde yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı

ARA YOLLAR DA KİLİT

Gece saatlerinden itibaren etki gösteren sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul trafiğini sis vurdu! İlk iş gününde yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı

YOĞUNLUK YÜZDE 63 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İbb trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 63 olarak ölçümlendi.

İstanbul trafiğini sis vurdu! İlk iş gününde yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İstanbul trafiğinde sis yoğunluğu

İstanbul trafiğinde sis yoğunluğu

 Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title