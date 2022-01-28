THY'de devir teslim töreni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY'de devir teslim töreni

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
THY'de devir teslim töreni

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) İlker Aycı'dan boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Ahmet Bolat, devir teslim töreniyle görevi devraldı.

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) İlker Aycı'dan boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Ahmet Bolat, devir teslim töreniyle görevi devraldı.

THY'de gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından bugün devir teslim töreni yapıldı. THY'nin Yeşilköy'deki genel merkezinde yapılan törenle 2015 yılından beri Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yap İlker Aycı, görevini Prof. Dr. Ahmet Bolat'a teslim etti. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan boşalan göreve, THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, istifa eden Mehmet Görkem Aksoy'un yerine THY'de görev yapan Mehmet Kadaifçiler getirilirken, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar'ın yerine gelen isim ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç olmuştu.


- İstanbul
THY'de devir teslim töreni

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mehmet İlker Aycı, Türk Hava Yolları, Ahmet Bolat, İcra, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title