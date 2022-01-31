İstanbul tatili filmi ne zaman çekildi? İstanbul Tatili nerede çekilmiştir? Konusu nedir, oyuncuları kim?
- Güncelleme:
Yönetmenliğini Türker İnanoğlu'nun üstlendiği senaryosunu ise Bülent Oran'ın kaleme aldığı İstanbul Tatili filmi hakkında İstanbul tatili filmi ne zaman çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında sinema severlerle buluşan yapım, dram ve romantik türündeki filmin bazı ayrıntıları merak edilmekte. Peki, İstanbul Tatili filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul tatili filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...
İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul tatili filmi ne zaman çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.İzleyenlerin keyifle takip ettiği filmin İMDB puanı ise 6.8'dir. İstanbul Tatili filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ali, sokaklarda dolaşıp turist fotoğrafı çeken bir adamdır. Yaptığı işi sevmeyen Ali, bir gazetede foto muhabiri olarak çalışmayı hayal eder. Tam da bu sırada el-Katra Sultanı ve kızı Nilgün İstanbul'a gezmeye gelmiştir. Sürekli heyet ile gezmekten sıkılan Nilgün, bir sabah kaçarak şehri gezmeye başlar. Bu sırada Ali'nin yolu Nilgün ile kesişir ve genç kadının fotoğraflarını çekmeye başlar. Ancak Ali'nin bilmediği şey Nilgün'ün prenses olduğudur.
- Yönetmen Türker İnanoğlu
- Senarist Bülent Oran
- Kartal Tibet (ses. Abdurrahman Palay)
- Filiz Akın (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
- Yılmaz Köksal (ses. Pekcan Koşar)
- Hüseyin Baradan
- Hulusi Kentmen
- Feridun Çölgeçen
- Necdet Tosun
- Nevzat Okçugil
- Mehmet Ali Akpınar
- Necip Tekçe
- Gülten Ceylan
- Ali Seyhan
- Oktay Yavuz
İstanbul Tatili, 1968 yapımı Türk sinema filminin başrollerinde Kartal Tibet ve Filiz Akın oynamıştır.