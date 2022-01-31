İstanbul tatili filmi ne zaman çekildi? İstanbul Tatili nerede çekilmiştir? Konusu nedir, oyuncuları kim?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul tatili filmi ne zaman çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.İzleyenlerin keyifle takip ettiği filmin İMDB puanı ise 6.8'dir. İstanbul Tatili filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

İSTANBUL TATİLİ KONUSU

Ali, sokaklarda dolaşıp turist fotoğrafı çeken bir adamdır. Yaptığı işi sevmeyen Ali, bir gazetede foto muhabiri olarak çalışmayı hayal eder. Tam da bu sırada el-Katra Sultanı ve kızı Nilgün İstanbul'a gezmeye gelmiştir. Sürekli heyet ile gezmekten sıkılan Nilgün, bir sabah kaçarak şehri gezmeye başlar. Bu sırada Ali'nin yolu Nilgün ile kesişir ve genç kadının fotoğraflarını çekmeye başlar. Ancak Ali'nin bilmediği şey Nilgün'ün prenses olduğudur.

Yönetmen Türker İnanoğlu

Senarist Bülent Oran

İSTANBUL TATİLİ OYUNCULARI

Kartal Tibet (ses. Abdurrahman Palay)

Filiz Akın (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Yılmaz Köksal (ses. Pekcan Koşar)

Hüseyin Baradan

Hulusi Kentmen

Feridun Çölgeçen

Necdet Tosun

Nevzat Okçugil

Mehmet Ali Akpınar

Necip Tekçe

Gülten Ceylan

Ali Seyhan

Oktay Yavuz

İSTANBUL TATİLİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İstanbul Tatili, 1968 yapımı Türk sinema filminin başrollerinde Kartal Tibet ve Filiz Akın oynamıştır.

Haberler.com - Gündem