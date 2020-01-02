İstanbul Tabip Odası: 5 milyon civarında vatandaş ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak
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İstanbul Tabip Odası: 5 milyon civarında vatandaş ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak

İstanbul Tabip Odası (İTO), GSS prim borçlarını ödeyemeyenlerin 2020 itibariyle ücretsiz sağlık hizmeti alamayacaklarını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı.

02.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:22
İstanbul Tabip Odası: 5 milyon civarında vatandaş ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-kur borçlarını ödeyemeyenler için yıl sonuna kadar tanınan süre doldu.


İstanbul Tabip Odası (İTO), GSS prim borçlarını ödeyemeyenlerin 2020 itibariyle ücretsiz sağlık hizmeti alamayacaklarını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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