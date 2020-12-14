İstanbul suya zam geldi mi? 2020 İstanbul'da suya zam gelecek mi?

İstanbul'da son günlerde gündeme gelen ve teklif olarak sunulan su zammının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'da suya zam geldi mi? 2020 2021 İstanbul'da suya zaman gelecek mi?

İstanbullu vatandaşlar suya zam gelip gelmeyeceğine dair araştırmalar yapıyor. Peki, İstanbul'da suya zam geldi mi? 2020 İstanbul'da suya zaman gelecek mi?

İSTANBUL'DA SUYA ZAM GELECEK Mİ?

İstanbul'da suya en son 6 ay önce yaklaşık yüzde 13 zam yapılmıştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İBB'ye bağlı İSKİ'nin İstanbul'da 2021 yılı için suya yüzde 25 zam teklifi, mayıs ayında İSKİ Genel Kurulu'nda daha ayrıntılı şekilde görüşülmek üzere komisyona geri çekildi.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN ZAM AÇIKLAMASI

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu bütçeyi meclise sunduğu sırada yaptığı konuşmada 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da su fiyatları için istenen yüzde 25 oranındaki zam önerisi ile ilgili açıklama yaptı.

Mermutlu, hiç zam yapılmazsa İSKİ'nin 2021 yılında 1 milyar 851 milyon 920 bin 613 TL zarar edeceğini, zamlı tarife ile 604 milyon 957 bin lira açık vereceğini söyledi. Mermutlu, yüzde 25 zam ile birlikte yüzde 11.76 enflasyon zammı yapılırsa kurumun 128 milyon 257 bin 654 lira kara geçilebileceğini kaydetti.