İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?

23.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:10

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından; kadına yönelik ayrımcılığı, tacizi ve şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan 6284 sayılı kanun gündeme geldi. Hukukçular sözleşmenin feshedilme sürecini, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini değerlendirdi.

Av. Devrim Nur Kayabalı ve Av. Begüm Gürel, Haberler.com Youtube kanalında konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Kayabalı, sözleşmenin feshedilmesinin dünyadaki yankılarına değindi. Gürel ise iç sözleşmenin iç hukuka yansıması olan 6284 sayılı kanunla ilgili, "6284 sayılı yasa cezalandırmıyordu. Koruma ve önlemeye yönelikti. Siz mahkeme kararına uymazsanız cezalandırılıyordunuz. Anlatmak istedik, anlatamadık. Yasa "şeytan yasa" olarak adlandırıldı" dedi.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?
Haber Yorumları (3)
VATANBAŞ: 6284 türk örf adet ve geleneklerine aykırı, aile yapısını yok etmeye yönelik bir yasadır. Devlet kanunla cinsiyeti korumamalı, insanı korumalıdır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAY DAAA: Hic bir şey değişmeyecek.......
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
XXXXX: 6284 kalksa şiddet ölüm vakaları da azalır
Cevap Yaz 5 18 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Merve Dizdar Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak? - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:40:05. #1.14#
title