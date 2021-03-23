İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından; kadına yönelik ayrımcılığı, tacizi ve şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan 6284 sayılı kanun gündeme geldi. Hukukçular sözleşmenin feshedilme sürecini, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini değerlendirdi.

Av. Devrim Nur Kayabalı ve Av. Begüm Gürel, Haberler.com Youtube kanalında konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Kayabalı, sözleşmenin feshedilmesinin dünyadaki yankılarına değindi. Gürel ise iç sözleşmenin iç hukuka yansıması olan 6284 sayılı kanunla ilgili, "6284 sayılı yasa cezalandırmıyordu. Koruma ve önlemeye yönelikti. Siz mahkeme kararına uymazsanız cezalandırılıyordunuz. Anlatmak istedik, anlatamadık. Yasa "şeytan yasa" olarak adlandırıldı" dedi.

