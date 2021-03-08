İstanbul Sözleşmesi erkekleri mağdur mu ediyor?

Kadına şiddet her geçen gün artıyor ve maalesef bu önlenemiyor. Kadını koruma altına alan İstanbul Sözleşmesi ülkemizde ne kadar uygulanabiliyor? Sözleşme sadece kadınları mı kapsıyor? Haberler.com stüdyosunda bugün avukat Cenk Ahi ile İstanbul Sözleşmesi'nin önemini ve ne kadar uygulanabildiğini konuştuk.