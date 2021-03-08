İstanbul Sözleşmesi erkekleri mağdur mu ediyor?
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İstanbul Sözleşmesi erkekleri mağdur mu ediyor?

08.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:26

Kadına şiddet her geçen gün artıyor ve maalesef bu önlenemiyor. Kadını koruma altına alan İstanbul Sözleşmesi ülkemizde ne kadar uygulanabiliyor? Sözleşme sadece kadınları mı kapsıyor? Haberler.com stüdyosunda bugün avukat Cenk Ahi ile İstanbul Sözleşmesi'nin önemini ve ne kadar uygulanabildiğini konuştuk.

"Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nde öncü bir ülke" diyen Ahi, şu soruları yanıtladı:

  • Bu sözleşme kadınlar için neden önemli?
  • İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşı çıkıyorlar?
  • İstanbul Sözleşmesi kadınları özgürleştirirken erkekleri baskılar mı?
  • Sözleşmede yer alan "Kadının beyanının esas alınması" ne demektir?
  • İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Kanunu ile kadınların kanunları kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilecekleri yönündeki iddialar gerçeği yansıtıyor mu?
  • İstanbul Sözleşmesi sadece kadınları mı kapsıyor?
  • Sözleşmede yer alan "Toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramı adı altında; cinsiyet rollerine savaş açan, kadını erkekleştirme, erkeği kadınlaştırma politikaları mı uygulanıyor?
  • Türkiye'de kadına şiddetin önüne neden geçilemiyor?

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İstanbul Sözleşmesi erkekleri mağdur mu ediyor?
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