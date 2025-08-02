İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 2-3 Ağustos İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 2-3 Ağustos İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şişli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ağustos İstanbul Şişli su kesintisi saatleri...

Şişli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HALİDE EDİP ADIVAR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.08.2025 14:01:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 2-3 Ağustos İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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