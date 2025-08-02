İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 2-3 Ağustos İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Şişli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HALİDE EDİP ADIVAR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.08.2025 14:01:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.08.2025 17:00

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