İSTANBUL Silivri'de tarihi eserlerin bulunduğu açık hava müzesi açıldı Silivri'de tarihi eserlerin bulunduğu açık hava müzesi açıldıUğur Samet AVCI İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ Belediyesi Kale Park Sosyal Tesisleri'nde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi eserler sergilenmeye başlandı.

Silivri'de tarihi eserlerin bulunduğu açık hava müzesi açıldı

Uğur Samet AVCI İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ Belediyesi Kale Park Sosyal Tesisleri'nde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi eserler sergilenmeye başlandı.

Silivri'de yapılan kazılarda, Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi eserler, Silivri Belediyesi Kale Park Sosyal Tesisleri'nde sergilenmeye başladı. Sosyal tesis, yenileme çalışmalarının ardından yeni görünümüyle bugün açıldı. Açılışa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, muhtarlar, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü koordinasyonu ile aralarında lahit mezarlıkların olduğu 150 tarihi eser sergilenmeye başlandı. Davetliler tarihi müzeyi gezerek eserleri inceledi.

Kaynak: DHA