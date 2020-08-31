İSTANBUL Silivri'de tarihi eserlerin bulunduğu açık hava müzesi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL Silivri'de tarihi eserlerin bulunduğu açık hava müzesi açıldı

Silivri'de tarihi eserlerin bulunduğu açık hava müzesi açıldıUğur Samet AVCI İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ Belediyesi Kale Park Sosyal Tesisleri'nde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi eserler sergilenmeye başlandı.

31.08.2020 13:18 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:29

Silivri'de tarihi eserlerin bulunduğu açık hava müzesi açıldı

Uğur Samet AVCI İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ Belediyesi Kale Park Sosyal Tesisleri'nde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi eserler sergilenmeye başlandı.

Silivri'de yapılan kazılarda, Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi eserler, Silivri Belediyesi Kale Park Sosyal Tesisleri'nde sergilenmeye başladı. Sosyal tesis, yenileme çalışmalarının ardından yeni görünümüyle bugün açıldı. Açılışa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, muhtarlar, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü koordinasyonu ile aralarında lahit mezarlıkların olduğu 150 tarihi eser sergilenmeye başlandı. Davetliler tarihi müzeyi gezerek eserleri inceledi.

İSTANBUL Silivri'de tarihi eserlerin bulunduğu açık hava müzesi açıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Magazin
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu Ekonomi
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu 3. Sayfa
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak
Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Faik Öztrak Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Mfö Hakan Ural Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Sinan Gümüş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Ankara
Şu an buradasınız: İSTANBUL Silivri'de tarihi eserlerin bulunduğu açık hava müzesi açıldı - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 13:29:34. #1.15#
title