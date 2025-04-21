İstanbul ŞİLE su kesintisi! 21-22 Nisan İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Nisan İstanbul Şile su kesintisi saatleri...
Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Nisangünü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Nisanİstanbul su kesintisi saatleri...
ŞİLE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: KARAKİRAZ MAH
Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 21.04.2025 16:26:54
Tahmini Bitiş Tarihi: 21.04.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185