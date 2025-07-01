İstanbul ŞİLE su kesintisi! 1-2 Haziran İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Haziran İstanbul Şile su kesintisi saatleri...
Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
ŞİLE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: İMRENLİ MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.07.2025 15:51:23
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2025 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185