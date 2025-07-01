İstanbul ŞİLE su kesintisi! 1-2 Haziran İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 1-2 Haziran İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Haziran İstanbul Şile su kesintisi saatleri...

Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİLE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İMRENLİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.07.2025 15:51:23

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2025 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 1-2 Haziran İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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