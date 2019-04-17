İstanbul Seçim Sonuçları Açıklandı: İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Oy Farkı 13 Bin 729

31 Mart yerel seçimleri sonrası birçok ilçesinde oyların yeniden sayıldığı İstanbul'da son seçim rakamları açıklandı.

Maltepe'deki sayıma ilişkin birleştirme tutanaklarının da işlendiği rakamlara göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. Euronews.com'da Görüntüle