İstanbul SARIYER su kesintisi! 5-6 Mayıs İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mayıs İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...
Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
SARIYER SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: AYAZAĞA MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi: 04.05.2025 11:52:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.05.2025 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185