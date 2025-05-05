İstanbul SARIYER su kesintisi! 5-6 Mayıs İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AYAZAĞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 04.05.2025 11:52:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.05.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185