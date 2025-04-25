İstanbul SARIYER su kesintisi! 25-26 Nisan İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Nisan İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...
Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
SARIYER SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: MADEN MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 25.04.2025 15:37:22
Tahmini Bitiş Tarihi: 25.04.2025 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185