İstanbul Rumeli Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Silivri festival alanında düzenlenen mezuniyet törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, CHP İzmir Milletvekilli Tacettin Bayır, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Varna Hür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Anna Nedyalkova, İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Afşin Balcı, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuz Özyaral katıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Afşin Balcı, İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ile Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz birer konuşma yaparak mezun olan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Konuşmalarının ardından diplomalarını alan 436 öğrenci, keplerini havaya attı. Törende şarkıcı Gribin de konser verdi.

Kaynak: AA