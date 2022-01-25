İstanbul polisi yoldan kalan sürücülere yardım etti

İSTANBUL (İHA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücülere yardım etti. İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, kar yağışının en etkili olduğu bölgelerden Arnavutköy'de mahsur kalan araçları iterek sürücülere yardım etti.

3 gündür devam eden yoğun kar yağışı kent genelindeki etkisini sürdürürken, özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ulaşımdaki aksamaları engellemek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağışı, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu yollarda büyük çaba sarf etti. Valilik kararıyla saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanmasıyla sabah saat 06.00 itibariyle denetimlerini artına emniyet ekipleri, 39 ilçede pek çok noktada kapama noktası oluşturdu. Yasağa uymayan ve alınan karardan bilgisi olmayan vatandaşları uyaran polis ekipleri, sürücülere gerekli uyarıları yaparak araçlarını güvenli bir şekilde park etmelerini sağladı.

Emniyet Müdürü Aktaş sahaya inerek yolda kalan araçları itti

İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş da kar yağışının başladığı günden beri bizzat meydanlara inerek, yardımcıları ile birlikte ekipleri tek tek yönlendirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılan denetimler kapsamında Arnavutköy'de mahsur kalan sürücülere yardım eden Emniyet Müdürü Aktaş, yolda kalan araçları iterek sürücüler yardımcı oldu. - İSTANBUL

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