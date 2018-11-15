İstanbul Öldürülen İş Adamının Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABeşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ali Rıza Gültekin'in(57) cenazesi incelemelerin sona ermesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ali Rıza Gültekin'in(57) cenazesi incelemelerin sona ermesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ailesi de olay yerine gelerek incelemelerin tamamlanmasını bekledi. Polis ekipleri Gültekin'in aracında da incelemelerde bulundu.