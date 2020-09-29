İstanbul merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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İstanbul merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

29.09.2020 08:24 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:17

İstanbul İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve fişek ele geçildi.

İstanbul İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda adrese yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

7 İLÇEYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde Kağıthane merkezli olmak üzere Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat ve polis helikopteri de operasyona destek verirken evlerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri kullanıldı. İl genelinde toplam 62 adrese yapılan operasyonda 65 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

UYUŞTURUCU MADDE, SİLAH VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Adana ve Batman illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 79 uyuşturucu taciri şüphelilerinin yakalanmasına yönelik 63 ayrı adreste 500 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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