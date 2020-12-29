İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez son yolculuğuna uğurlandı

29.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:06
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede geçen hafta hayatını kaybeden Gonzalez için Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sınırla sayıda davetlinin katıldığı törende dualar edildi.

Saint Esprit Katedrali'ndeki töreninin ardından Gonzalez'in naaşı, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'na getirildi.

İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez'in naaşı dualar eşliğinde defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / ELİF YAVUZ

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