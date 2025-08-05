İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 5-6 Ağustos İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kağıthane su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.08.2025 15:12:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.08.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185