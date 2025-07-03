İstanbul KAĞITHANE elektrik kesintisi! 3 Temmuz Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Kağıthane elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-02 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KEKLİK, ÇARDAK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 02/07/2025 09:00:00 - 02/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-02 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, DEREBAŞI, HUDUT, ÖNDER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 02/07/2025 09:30:00 - 02/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-02 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ANIL, AYÇA, BOYABAT, FİDAN, HUDUT, KESTANE, MARMARA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT, KIVILCIM sk bölgelerinde 02/07/2025 09:30:00 - 02/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-02 10:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, CİHANGİR sk bölgelerinde 02/07/2025 10:00:00 - 02/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-03 00:01:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYAR, AYDINLAR, BAHADIR, BAKAY, BAKRAÇ, BALCI, BALDIRAN, BALMUMU, BALÖZÜ, BARIŞÇI, BARUT, BASAMAK, BASKIN, BATANAY, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BEDEN, BELİRLİ, BENT, BEREKET, BERRİN, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BORAN ÇIKMAZI, BOSTANCI, BOYRAZ, BOZDAĞ, BOZKIR, BULUT, BURGAZ, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BUZBAĞ, BUĞU, BÜKÜM, BÜLENT, BÜŞRA, BİLECİK, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLLUR, BİLİNÇ, BİRAY, BİRİCİK, DUMAN, EBABİL, EMİR, ERSİN, GÖKDAĞ, GÜLDALI, GÜMÜŞ, GÜMÜŞHANE, KAĞITHANE BARBAROS, KELEŞLER, MELİK, SADAK, SAKARYA, SEVECEN, SULTAN SELİM, TABİP, TADİLAT, TAKIM, TAKIM ÇIKMAZI, TANIK, TAŞÇI, TEKNİK, TOPALOĞLU, TUNA, YEŞİL, YILDIZTEPE, YOLGÖSTEREN, YONCA, YİĞİT, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / YEŞİLCE mah BEYZADE sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 03/07/2025 00:01:00 - 03/07/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-03 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah EYALET, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MEVLÜT BAKIRTAŞ, SUADİYE, ÇAKIR, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 03/07/2025 09:30:00 - 03/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-03 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah DAR, ESMA ÇIKMAZI, GAYRETLİ, KARTANESİ, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 03/07/2025 09:30:00 - 03/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-04 00:01:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BADE, BADEM, BARIŞÇI, BATANAY, BENT, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BOZKIR, BUZBAĞ, BÜLENT, BİLENİR, BİLGE, BİLGİN, DEKAN, DUMAN, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAŞÇI, TORUN sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATANUR, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, BAĞDAŞ, BAĞIŞ, BEYZADE, DADAŞ, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DAMLA, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DENK, DERGİ, DESTEK, DEĞİRMEN, DONATIM, DOĞUŞ, DURGUN, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİRAYET, DİZGİ, FİZAN, HALİL RAHMAN, HÜLYA, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, RÜYA, SAKARYA, SEÇİLMİŞ, SÖNMEZAY, TAŞÇI, YASİN, YUNUS EMRE, ÇELEBİHAN, ÖMÜR, İNCEYOL, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/07/2025 00:01:00 - 04/07/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-04 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah AKİF, AYYÜZLÜ, CEMAL, GÜVEN, KARANFİL, KUBAN, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, SEDEF, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 04/07/2025 09:00:00 - 04/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-04 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah EGE sk / NURTEPE mah ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ sk bölgelerinde 04/07/2025 09:00:00 - 04/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-04 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİSE sk / NURTEPE mah ALİBEY, CEMAL, DORUK, MESKEN, SÜMBÜL, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 04/07/2025 09:00:00 - 04/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-04 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, FİGEN, GÜLBAHÇE, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KUBİLAY, KUYTU, MUTLU, ULUBATLI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEREFE sk bölgelerinde 04/07/2025 09:30:00 - 04/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.