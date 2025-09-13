Haberler

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 13-14 Eylül İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 13-14 Eylül İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Eylül İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...

Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Kadıköy su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 13.09.2025 13:37:39

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.09.2025 4:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 13-14 Eylül İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.