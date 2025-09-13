İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 13-14 Eylül İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Eylül İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...
KADIKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Kadıköy su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 13.09.2025 13:37:39
Tahmini Bitiş Tarihi: 14.09.2025 4:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185