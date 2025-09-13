İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 13-14 Eylül İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Kadıköy su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 13.09.2025 13:37:39

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.09.2025 4:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185